Общество 18 августа 2023, 18:30 Более 600 электронных сертификатов на покупку товаров для младенцев выдали на Ямале с 1 марта

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выдали более 600 электронных сертификатов на приобретение товаров для новорожденных с 1 марта 2023 года. Об этом сообщило «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Отмечается, что применить сертификат можно на маркетплейсах и в детских магазинах в Ноябрьске, Лабытнанги и Тазовском. К покупке доступно до 80 разнообразных позиций от колясок до гигиенических принадлежностей.

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Как сообщил «Ямал-медиа», номинал такого сертификата составляет 32 тысячи рублей.