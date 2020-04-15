Более 600 человек в Подмосковье оштрафованы за нарушение самоизоляции

Подмосковные правоохранитиели выписали больше 600 протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима самоизоляции. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

По его словам, на сегодня сотрудниками органов внутренних дел Подмосковья вручено больше 16 тысяч уведомлений людям старше 65 лет о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Слова Стрыгина приводит «Интерфакс».

Он также рассказал, что «составлено более 600 протоколов административных правонарушений по факту нарушений данного режима».

Начальник управления подчеркнул, что все сотрудники полиции обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также дополнительные резервы этих средств созданы в управлении. «В дополнительных средствах (защиты) личный состав не нуждается», — подчеркнул Стрыгин.

Начиная с 15 апреля в Подмосковье начнет действовать система цифровых пропусков. Эти электронные документы будут нужны для передвижения по Москве и области. Их будут спрашивать у тех жителей региона, которые пользуются общественным или личным транспортом. Получить пропуск легко — вот подробная инструкция.