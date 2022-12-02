Общество 02 декабря 2022, 17:06 Более 600 человек получили навыки оказания первой помощи в ЯНАО

Читать 360tv в

В ЯНАО в рамках регионального проекта «Умею! Делаю! Спасаю!» медицинские работники обучают оказанию первой помощи волонтеров, учителей, пожарных, спортивных тренеров. Об этом написал «Север-Пресс».

Медики уже успели посетить Салехард, Яр-Сале, Новый Уренгой и Тазовский район.

Реклама

По словам депутата Законодательного собрания Ямала Виктора Гордиенко, в этом году муниципальный проект стал региональным, хотя пять лет назад все начиналось с обычной акции.

Реклама

Курсы регионального проекта уже прошли более 600 человек. Семинар рассчитан на 16 часов очного обучения.