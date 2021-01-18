Более 60 заведений общепита проверили курганские полицейские за вечер

В ходе проверки обнаружилось, что два караоке-бара работали после 23:00. За административные нарушения были задержаны 15 посетителей. Кроме того, в одном из заведений спиртные напитки продавались без лицензии. Нарушителю грозит штраф до 50 000 рублей. Уточняется, что всего за вечер правоохранители проверили 62 заведения.