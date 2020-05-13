Более 60 тысяч рабочих пропусков жителей Москвы с COVID-19 и ОРВИ признали недействительными

С начала пандемии более 60 тысяч рабочих пропусков больных COVID-19 или ОРВИ аннулировали в столице. Эти люди обязаны соблюдать строгий карантин, поэтому пропуска признали недействительными.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) столицы, пропуска 23,5 тысячи зараженных коронавирусом горожан, которые проходят лечение на дому, аннулировали. Лишились цифровых рабочих пропусков и 36,6 тысяч жителей с симптомами ОРВИ. Они подписали постановление главы Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции.

«Эти горожане обязаны соблюдать строгий карантин в течение 14 дней с момента подписания соответствующих документов или дольше, если такой срок устанавливает врач в ходе лечения», — рассказали в ДИТ. Когда люди закончат лечение или закончится срок их карантина, то пропуска можно оформить заново.

Действие всех жестких ограничений в Москве продлили до 31 мая. Продолжается жизнь в самоизоляции. Выходить на улицу можно только в маске и перчатках.