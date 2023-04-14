Общество 14 апреля 2023, 18:50 Более 60% россиян признались, что отдают предпочтение покупным куличам

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Большинство россиян к празднику великой Пасхи покупают куличи в магазине. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на результаты опроса в соцсетях.

Только треть россиян предпочитают готовить пасхальную выпечку самостоятельно. Около 12% соотечественников подчеркнули, что каждый год пекут куличи по новым рецептам. Почти 30% опрошенных предпочитают покупную выпечку из-за нехватки времени на ее приготовление.

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Отмечается, что участие в опросе приняли почти семь тысяч россиян.