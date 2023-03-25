Общество 25 марта 2023, 08:03 Более 60% россиян признались, что их жизнь почти не изменилась в 2022 году Исследование НИУ ВШЭ: 64% не почувствовали перемен в своей жизни в 2022 году РИА «Новости»

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Около 64% россиян считают, что их жизнь практически не изменилась в 2022 году, а 3% даже использовали сложившуюся в стране ситуацию, чтобы улучшить свое положение. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу НИУ ВШЭ, сообщил ТАСС.

В докладе, подготовленном лабораторией экономико-социологических исследований под руководством первого проректора вуза Вадима Радаева, отмечается, что вопрос звучал следующим образом: «В какой мере Вы приспособились к изменениям в жизни, которые вызвали геополитические события февраля 2022 года?». Анкетирование проходило осенью 2022 года. Оказалось, лишь 19% пришлось многое изменить в жизни, при этом они признались, что уже приспособились. Остальные либо не почувствовали перемен, либо даже улучшими свою жизнь.

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Более низким уровень адаптации оказался среди молодых, несемейных, не имеющих оплачиваемую работу россиян, а также в наименее обеспеченных слоях населения. Перемены в привычном образе жизни чаще испытывали жители Москв и Санкт-Петербурга.