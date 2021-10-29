Более 60% россиян осудили тех, кто путешествует во время пандемии
Опрос: 5% россиян признались, что купили турпутевки в карантинные выходные
В России после объявления нерабочих выходных резко вырос спрос на авиабилеты. Эксперты сообщили, что спрос на поездки в Турцию вырос на 85%, а в Египет — на 32%. О том, как россияне относятся к путешествиям во время пандемии, рассказал сайт kp.ru.
Более 50% заявили, что их настораживает несерьезное отношение соотечественников к пандемии. Еще 64% осуждают тех, кто воспринимает нерабочие дни не как возможность остановить коронавирус, а как время отправиться на отдых.
При этом 16% опрошенных собираются оставаться во время карантинной недели дома, либо поехать за город. Еще 15% хотят самоизолироваться, чтобы помочь борьбе с коронавирусом.
Среди тех, кто решил сделать себе отпуск и улететь за границу, оказались 5% россиян. Они признались, что уже купили туристические путевки.
В опросе приняли участие шесть тысяч человек.