Более 60% россиян осудили тех, кто путешествует во время пандемии

В России после объявления нерабочих выходных резко вырос спрос на авиабилеты. Эксперты сообщили, что спрос на поездки в Турцию вырос на 85%, а в Египет — на 32%. О том, как россияне относятся к путешествиям во время пандемии, рассказал сайт kp.ru.

Более 50% заявили, что их настораживает несерьезное отношение соотечественников к пандемии. Еще 64% осуждают тех, кто воспринимает нерабочие дни не как возможность остановить коронавирус, а как время отправиться на отдых.

При этом 16% опрошенных собираются оставаться во время карантинной недели дома, либо поехать за город. Еще 15% хотят самоизолироваться, чтобы помочь борьбе с коронавирусом.

Среди тех, кто решил сделать себе отпуск и улететь за границу, оказались 5% россиян. Они признались, что уже купили туристические путевки.

В опросе приняли участие шесть тысяч человек.