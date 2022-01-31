Более 60% россиян к концу января нарушили новогодние обещания отказаться от вредной еды

Более 60% россиян, которые пообещали себе питаться правильно с начала нового года, сдались уже в конце января. Те, кому удалось придерживаться правильного питания, заявили, что делают это постепенно, поэтому у них получается избежать срывов.

Опрос провели специалисты сервиса «Доктор рядом» и агентство A2:Research. В исследовании приняли участие более 2,1 тысячи человек со всей России. Оказалось, что 65% респондентов вернулись к старым пищевым привычкам и не смогли перестроить систему питания, хотя собирались это сделать в 2022 году, сообщил РБК.

У 31% опрошенных причиной пересмотра питания стала проблема с лишним весом, у 29% — сложности с пищеварением, 22% опрошенных пожаловались на постоянное чувство усталости. Каждый второй участник опроса, который не смог придерживаться новых правил в еде, заявил, что просто очень привык к обычному рациону. 14% признались, что очень любят вредные продукты, поэтому так просто от них отказаться не вышло. Для 12% задача оказалась слишком трудной.

Среди продуктов, от которых стремились отказаться россияне, были фастфуд, сладости, выпечка, чипсы, попкорн, соленые орешки, сухарики и алкоголь. Авторы исследования отметили, что чаще всех нарушали обещания петербуржцы (80%) и жители Москвы (70%).

Большая часть опрошенных (81%) составляла возрастную категорию от 20 до 45 лет, 16% участников были в возрасте старше 45 лет, 3% — моложе 20 лет. Авторы опроса уточнили, что обещание питаться правильно дали себе 72% россиян. У 35% получилось сдержать обещание. Еще 76% респондентов обещали себе не только отказаться от вредной пищи, но и заняться спортом.