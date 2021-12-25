Более 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада

Более 60 рейсов в московских аэропортах задержали или отменили в субботу днем из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего отмен в Шереметьево — девять. Еще 15 вылетов задерживают. Во Внуково отменили три рейса, задержано 17. В Домодедово 19 вылетов задерживается, один вылет отменен.

Накануне из-за снега и усиления ветра ситуация с вылетами была аналогичной. Источник «Интерфакса» заявил, что все аэропорты Москвы работают штатно. Прием, отправка и обслуживание воздушных судов осуществляются и в самых сложных погодных условиях.

По его словам, аэропорты аккредитованы по всепогодной категории. При резком ухудшении метеоусловий решение о взлете и посадке принимают сами пилоты.

Сильный снег на смену морозу в столицу принес циклон «Квинтинус». Из-за сильной скорости ветра синоптики предупреждали о вероятности метели с заносами и ухудшением видимости на трассах, где обстановка тоже остается непростой. Сегодня днем пробки в Москве достигли семи баллов.