Общество 05 июня 2023, 17:19 Более 60% петербуржцев поддержали идею упрощенного трудоустройства несовершеннолетних

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Большинство жителей Санкт-Петербурга положительно отнеслись к предложению Госдумы об упрощенном трудоустройстве несовершеннолетних. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Около 64% опрошенных считают, что подросткам в возрасте 14 лет и старше необходимо разрешить устраиваться на работу без согласия родителей. Также предложение Госдумы поддержали 65% петербуржцев младше 18 лет.

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Отмечается, что чаще всего подростки ищут подработку для финансовой независимости и помощи родителям.