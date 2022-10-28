Более 60 отремонтированных поликлиник благоустроили в Москве | 360°

Общество 28 октября 2022, 00:53 Более 60 отремонтированных поликлиник благоустроили в Москве

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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в городе провели благоустройство около 70 капитально отремонтированных поликлиник. Об этом написал сайт kp.ru.

Благоустройством занимались специалисты Комплекса городского хозяйства. По словам заммэра, в порядок приведены пространства 33 детских, 30 взрослых и трех поликлиник смешанного типа. Около медучреждений создали зоны для решения хозяйственных задач, движения машин и пешеходов.

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Также обустроили зоны отдыха, проложили удобные маршруты для инвалидов, пожилых людей и матерей с колясками, поставили несколько сотен фонарей и разместили велопарковки.

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