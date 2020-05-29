Только гулять планируют 24% опрошенных, 2% хотят уделить время спортивным тренировкам на улице. Более половины всех, кто собирается выйти из дома, хотят и ходить, и заниматься спортом.

Недовольны ограничением по выделенному времени 49% опрошенных. Мужчин среди них больше, чем женщин (54 и 42% соответственно). При этом мужчины меньше хотят выходить на улицу, чем женщины, — 57 против 65%.

Среди тех, кто решил остаться дома, больше всего молодых людей в возрасте до 34 лет. Таких оказалось 22%. Меньше всего домоседов среди тех, кому уже исполнилось 45 лет и больше.

Не определились, пойти гулять или остаться дома, 22% участников опроса. Специалисты задали вопросы 1600 жителям Москвы старше 18 лет.

Выйти на прогулку в Москве можно с 1 июня — с 09:00 до 21:00. Получать пропуск для этого не нужно, но стоит проверить график прогулок дома на сайте mos.ru. Выходить на улицу для прогулки можно три раза в неделю: два в будний день и один в выходной. Заниматься спортом можно с 05:00 до 09:00 утра хоть каждый день. Такой режим продлится в российской столице две недели. И главное, не забывать о маске. С 1 июня ее нужно надевать при выходе из дома.