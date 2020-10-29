Более 60% молодых семей признались, что им хватает денег только на еду и одежду

Специалисты Росстата проанализировали ситуацию, которая сложилась в России во втором квартале 2020 года. По сравнением с тем же периодом прошлого года, молодые люди до 25 лет, которые создали семьи, стали жить хуже. В 2019 году 50,3% семей могли позволить себе больше.

Значительно выросло и число бедных неработающих пенсионеров: 62,4% из них, кроме продуктов и одежды, не могут купить ничего. В прошлом году их было 58,8%. Полегче стало многодетным семьям. В 2019 году на 10% таких семей больше не покупали товары длительного пользования из-за сложностей с финансами.

По-разному складывается ситуация в регионах. Самая благоприятная — в Ямало-Ненецком автономном округе. Там 19,3% семей заявили о наличии денег только на продукты и одежду. Самая тяжелая — в Брянской области (33%). В целом по России число бедных семей, которым не хватает ни на что, кроме питания и обновок, выросло на 0,5%.

Накануне заместитель главы Минтруда Андрей Пудов заявил, что ведомство пересмотрит вопрос об определении бедности, чтобы его не измеряли прожиточным минимумом.