Более 60 магазинов закрыли в Москве за нарушения масочно-перчаточного режима

Далеко не все жители и гости Москвы используют средства индивидуальной защиты в общественных местах. За нарушения масочно-перчаточного режима временно закрыли 62 продуктовых магазина, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Всего на сегодняшний день [приостановили деятельность] 62 магазина продовольственной торговли, к ним добавляются несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты», — привел ТАСС слова Немерюка.

Глава департамента добавил, что предприятия уже пять месяцев проверяют сотрудники департамента, Роспотребнадзора и полиции. Всего специалисты составили более 15 тысяч административных протоколов. Сумму штрафов для организаций определяет суд.

«Эти проверки будут продолжаться и дальше, поэтому я настоятельно призываю все предприятия и всех владельцев этих предприятий работать как с персоналом, так и с посетителями для того, чтобы все носили маски», — заключил Немерюк.

Всего в Москве зафиксирован 292 601 случай заражения коронавирусом. По всей России насчитывается 1 176 286 случаев инфицирования. Вылечились от COVID-19 уже 958 257 пациентов, скончались — 20 722.