Общество 03 апреля 2024, 17:13 Более 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог построят в Подмосковье

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Московская область за 10 лет почти на 60% снизила количество дорожных происшествий и поднялась в рейтинге безопасности на дорогах с 55 на 14 место. Об этом сообщило РИАМО.

Такому улучшению ситуации в регионе способствовал целый ряд мер, предпринятый местными влатями. В частности, за последние семь лет в регионе появилось больше тысячи километров новых тротуаров. Кроме того, серьезно проработали вопрос освещения проезжей части. Благодаря этому появились новые линии вдоль дорог, а пешеходные переходы обустроили подсветкой.

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Кроме того, в Подмосковье установили различные ограждения, всего около 700 километров. Также — более 165 тысяч катафотов и 55 тысяч дорожных знаков.

На этом шаги по увеличению безопасности на дороге не останавливаются. В Минтрансе уточнили, что в 2024 году планируют построить еще более 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в 35 городских округах.

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