Более 6 тысяч влюбленных поженились на необычных площадках Москвы

До конца года на необычных и новых площадках Москвы брак зарегистрируют еще более 500 пар.

Сейчас в мегаполисе для молодоженов подготовлено 30 новых и необычных площадок для брачной церемонии. Особой популярностью пользуются башни делового центра «Москва Сити» и старинные особняки.

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Коме того, обменяться кольцами можно еще и в городских усадьбах, на стадионах и ипподроме, в Московском планетарии, «Москвариуме», написало ИА Nation News.

Уже сейчас москвичи могут подать заявление на заключение брака на необычных площадках города в 2020-м, добавила Ракова. В следующем году планируется провести более 8,5 тысячи торжественных церемоний. Жителей столицы женят по пятницам и субботам в свободное от посетителей время.