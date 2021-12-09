Более 6 тысяч россиян стали невыездными из-за взяток

Более шести тысяч россиян стали невыездными из-за кратных штрафов за получение или дачу взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«По состоянию на 1 ноября 2021 года в рамках шести тысяч исполнительных производств указанной категории действуют постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», — привел сообщение ТАСС.

С января по октябрь у приставов на исполнении насчитывалось 8,4 тысячи производств. Все документы касались взыскания штрафов, выписанных за коррупционные преступления. За этот период взысканная сумма составила 914,6 миллиона рублей. Всего приставы взыскали 1,1 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.

Кратные штрафы за получение или дачу взятки появились в России 10 лет назад. Обвиняемые могут получить штраф в стократном размере к сумме взятки. При этом их не лишают свободы. Максимальный размер штрафа может составлять 500 миллионов рублей. Если человек не может выплатить штраф, то у суда есть возможность дать ему отсрочку или предоставить рассрочку.