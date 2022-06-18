Более 6 млрд тонн нефти добудут в Красноярском крае

Россия может обеспечить мир энергоресурсами, сообщил на Петербургском экономическом форуме главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин.

Глобальный экономический кризис набирает обороты. На рынке углеводородов происходят крупные изменения.

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«Где он — Ноев ковчег мировой экономики? Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как „Восток Ойл“, может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах. И, безусловно, и есть этот спасительный ковчег», — отметил Сечин.

Проект «Восток Ойл» — это новая нефтегазовая провинция на севере Красноярского края с колоссальными запасами ресурсов. По данным геологоразведки, в регионе сосредоточено более шести миллиардов тонн нефти. С такими запасами добычу можно планировать на годы вперед.

«Проект „Восток Ойл“ — крупнейший в мире, единственный по сравнимым масштабам новый проект. Ресурсная база проекта подтверждена результатами проведенных масштабных геологоразведочных работ, подробными отчетами экспертов мирового уровня и международными аудиторами. Нефть „Восток Ойла“ характеризуется уникальными премиальными качествами — крайне низким содержанием серы, от 0,01 до 0,1%, и низкой плотностью — порядка 40 град API», — подчеркнул Игорь Сечин.

По прогнозам «Роснефти», в 2033 году объем нефтедобычи составит до 115 миллионов тонн.