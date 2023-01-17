17 января 2023, 14:21
Более 560 тысяч туристов посетили Кавказский заповедник в 2022 году
По итогам 2022 года Кавказский биосферный заповедник посетили 563 тысячи туристов. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».
По данным RT, динамика посещений из года в год нарастает. Так, в 2021 году особо охраняемую природную территорию на Северном Кавказе посетили порядка 539 тысяч туристов.
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Также возрастает и количество тех посетителей, которые отправляются в Кавказский заповедник для продолжительных многодневных походов.
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