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    25 июля 2020, 14:59

    Более 560 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки

    Алена Макаренко

    Столичные врачи вылечили еще 561 пациента с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, ее слова привел оперативный штаб Москвы по борьбе с заболеванием.
    Более 560 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки

    «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент», — отметила она.

    Всего за время пандемии число выздоровевших людей возросло до 174,5 тысячи.

    После необходимых медицинских процедур врачи проводят специальные исследования. Они нужны, чтобы подтвердить отсутствие у человека COVID-19. При выписке все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

    Москвичам, которые победили коронавирус, предлагают стать донорами плазмы. Ими могут быть граждане в возрасте от 18 до 55 лет, без хронических заболеваний и с перенесенной коронавирусной инфекцией. Кроме того, потенциальный донор обязан показать отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

    По данным на 25 июля, зафиксирован 5871 новый случай заболевания COVID-19 в России. Этот показатель уже шесть дней подряд не превышает шести тысяч случаев. Летальность от вируса в России представляет собой один из самых низких показателей в мире. Она составляет 1,62%, говорил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

    Столичные медики помогут своим коллегам из Хабаровского края в борьбе с коронавирусом. На Дальний Восток прилетят 28 врачей, это две бригады. Они будут консультировать местных профессионалов и помогать им на практике.

    Новости SMI.FM