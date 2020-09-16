Более 5,6 тысячи случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 23,1% переносят болезнь без клинических симптомов. С начала эпидемии коронавирус выявили у 1 079 519 жителей страны.

Поправились за последние 24 часа 5809 наших соотечественников. Всего врачи помогли 890 114 инфицированным. Из-за COVID-19 умерли 18 917 россиян (+132 за последний день).

В Москве наличие вируса подтвердили у 750 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано 207 инфицированных, в Московской области их 173. В Ростовской области СОVD-пациентов стало на 167 больше, в Нижегородской — на 165.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Специалисты провели свыше 41,4 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2, уточнили в Роспотребнадзоре. Только за сутки сделана 301 тысяча тестов. Медики оставили под наблюдением 223 651 человека — у них коронавирус пока не подтвердили.

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заметили, что в РФ возможны повторные волны COVID-19. Инфекцию поможет победить только массовая вакцинация. Коллективный иммунитет у населения страны сформируется только благодаря прививкам.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. На прошлой неделе начался третий этап пострегистрационных исследований. Участвовать в нем будут 40 тысяч добровольцев. Для добровольцев подготовили несколько рекомендаций. Женщинам во время испытаний «Спутник V» посоветовали не беременеть.