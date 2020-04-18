Более 550 пропусков аннулировали в Москве. Их делали зараженные коронавирусом

Столичные власти аннулировали 554 электронных пропуска за нарушение самоизоляции. QR-коды пытались получить зараженные коронавирусом или те, кто с ними живет.

«Аннулированы 554 цифровых пропуска у граждан, зараженных коронавирусом, или проживающих с ними, которые должны соблюдать обязательную самоизоляцию», — приводит ТАСС слова руководителя московского департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Он пояснил, что жители хотели получить пропуска, чтобы иметь возможность передвигаться по городу. Но у властей есть данные о заболевании, которые и сверили с информацией в заявках на QR-коды. В итоге пропуска аннулировали.

Сейчас москвичи могут оставаться дома, если заболевание COVID-19 протекает в легкой форме. При этом они обязаны соблюдать строгий карантин вместе с теми, кто с ними живет. Это необходимо для безопасности других людей.

В Москве и области для всех остальных жителей действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин или аптеку, для выноса мусора или прогулки с домашним животным. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получить электронный пропуск.