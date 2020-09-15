Более 5,5 тысячи случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки
Выздоровели за последние 24 часа 5605 наших соотечественников. Победить болезнь получилось уже у 884 305 человек. Врачи не сумели помочь 18 785 пациентам. Умерших стало больше на 150.
В Москве новых больных 730. Это самый высокий показатель с конца июня. В Санкт-Петербурге зафиксировали 206 случаев COVID-19 за сутки, в Ростовской области — 165. Подмосковье и Нижегородская область вошли в топ-5 регионов по выявленным больным коронавирусом за день — 151 и 139 инфицированных соответственно.
На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, сделано более 41,1 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки проведено 218 тысяч анализов. Медики оставили под наблюдением 218 397 россиян, у которых подозревают коронавирус.
В некоторых регионах РФ уровень общего иммунитета к COVID-19 достиг 50%. Выше всего он у детей от года до 13 лет. Среди взрослого населения его максимальный уровень наблюдают у тех, кто работает в сфере образования и здравоохранения.
Ученым из Питтсбургского университета удалось обнаружить белок, который способен нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке. Соединение легко проникает в ткани, и борьба с инфекцией идет максимально эффективно. Побочные эффекты при этом минимальны.