  • Более 55 тысяч человек в Забайкалье остались без электроснабжения

    08 октября 2019, 19:31

    Артур Блянихов

    В Забайкалье после отключения блока на Харанорской ГРЭС около 58 тысяч человек остались без электричества и тепла. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.

    По данным информагентства, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей филиала «МРСК Сибири» — «Читаэнерго».

    «Обнаружено искрение щеток щеточно-контактного аппарата при нагрузке. Блок отключен от сети оперативным персоналом ГРЭС», — пояснили в пресс-службе «Интер РАО», производственным подразделением которого является Харанорская ГРЭС.

    Ведутся аварийно-восстановительные работы. «Дни.ру» уточнили, что в регионе сейчас всего + 6 градусов.