Более 55 тысяч человек в Забайкалье остались без электроснабжения
В Забайкалье после отключения блока на Харанорской ГРЭС около 58 тысяч человек остались без электричества и тепла. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.
По данным информагентства, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей филиала «МРСК Сибири» — «Читаэнерго».
«Обнаружено искрение щеток щеточно-контактного аппарата при нагрузке. Блок отключен от сети оперативным персоналом ГРЭС», — пояснили в пресс-службе «Интер РАО», производственным подразделением которого является Харанорская ГРЭС.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. «Дни.ру» уточнили, что в регионе сейчас всего + 6 градусов.