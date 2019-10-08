Более 55 тысяч человек в Забайкалье остались без электроснабжения

По данным информагентства, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей филиала «МРСК Сибири» — «Читаэнерго».

«Обнаружено искрение щеток щеточно-контактного аппарата при нагрузке. Блок отключен от сети оперативным персоналом ГРЭС», — пояснили в пресс-службе «Интер РАО», производственным подразделением которого является Харанорская ГРЭС.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. «Дни.ру» уточнили, что в регионе сейчас всего + 6 градусов.