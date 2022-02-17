Более 5,3 млрд рублей выделят на реконструкцию аэропортов в трех регионах России

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 5,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов в трех регионах страны. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«ФедералПресс» уточнил, что средства пойдут на реконструкцию объектов в Забайкальском крае, Архангельской области и Чечне. Деньги из федерального бюджета направят в ближайшие три года. На модернизацию аэропорта Соловки уйдет порядка 300 миллионов, на обновление комплекса в селе Чара — свыше 430 миллионов, на реконструкцию объекта в Грозном — четыре с половиной миллиарда.