Более 520 младенцев погибли на российских дорогах в 2019 году

За 10 месяцев 2019 года произошло более 500 аварий, в которых погибли дети младенческого возраста. ДТП унесли жизни 525 младенцев.

«Если взять младенческую смертность, то за 10 месяцев текущего года произошло 520 ДТП, в которых погибли 525 детей. В прошлом году 628 детей мы потеряли на дорогах, а в этом году мы наблюдаем снижение количества ДТП с участием детей», — сообщил ТАСС заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.

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Понарьин уточнил, что большинство погибших детей находились внутри машин, которые стали участниками ДТП.

Согласно данным портала «Показатели состояния безопасности дорожного движения» ГИБДД России, всего с начала года в авариях погибли 669 несовершеннолетних, пострадали больше 23 тысяч. Они попали в более чем 20 тысяч аварий.

Ранее в ГИБДД объявили, что в 2019 году, по информации за первые 10 месяцев, выросло количество аварий с участием автомобилей такси. Рост составил на 60% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют статистику усталостью водителей.