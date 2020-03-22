Более 52 тысяч человек в России оказались под наблюдением врачей из-за коронавируса

Российские медики на фоне пандемии коронавируса сейчас наблюдают более чем за 54 тысячами людей. За все время эпидемии под контроль взяли более 100 тысяч человек, которые прилетели из-за границы или вступали в контакт с зараженными.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что всего в России провели 163 529 лабораторных исследований на выявление нового коронавируса в организме людей. По последним данным, в РФ 2019-nCoV заразились 306 человек.

Вспышка коронавируса случилась в конце декабря 2019 года. Первых заразившихся выявили китайские медики в столице провинции Хубей — многомиллионном Ухане. Спустя два месяца Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Заразились коронавирусом 308 тысяч человек. От COVID-19 умерли более 13 тысяч человек.