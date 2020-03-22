    22 марта 2020, 11:41

    Более 52 тысяч человек в России оказались под наблюдением врачей из-за коронавируса

    Андрей Иванов

    Российские медики на фоне пандемии коронавируса сейчас наблюдают более чем за 54 тысячами людей. За все время эпидемии под контроль взяли более 100 тысяч человек, которые прилетели из-за границы или вступали в контакт с зараженными.

    «Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

    В ведомстве добавили, что всего в России провели 163 529 лабораторных исследований на выявление нового коронавируса в организме людей. По последним данным, в РФ 2019-nCoV заразились 306 человек.

    Вспышка коронавируса случилась в конце декабря 2019 года. Первых заразившихся выявили китайские медики в столице провинции Хубей — многомиллионном Ухане. Спустя два месяца Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Заразились коронавирусом 308 тысяч человек. От COVID-19 умерли более 13 тысяч человек.