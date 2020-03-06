Более 51 тысячи тестов на коронавирус провели в России

Активную борьбу с распространением коронавируса продолжают вести в России. Специалисты Роспотребнадзора провели уже более 51 тысячи тестов на выявление нового вируса у людей, которые приехали в страну.

«По состоянию на 5 марта 2020 года проведено 51 366 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, сейчас особо тщательно следят за дезинфекцией в общественном транспорте, аэропортах и на вокзалах. Кроме того, уделено повышенное внимание обработке посуды в местах общественного питания.

Всего медики зафиксировали 1401 человека с признаками ОРВИ. Выписали из больниц 1165 выздоровевших. В России подтвердили семь случаев заражения коронавирусом. Последним из инфицированных был студент-итальянец, который проходит стажировку в России. Он прилетел из Милана 27 февраля и чувствовал себя хорошо, но через несколько дней ему стало хуже. Иностранца отправили на лечение, а тех, кто жил вместе с ним в общежитии, поместили на карантин.