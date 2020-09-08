Еще 5099 случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах. С начала эпидемии коронавирус выявили у 1 035 789 россиян.

С инфекцией справились 850 049 заразившихся. За последние 24 часа врачи выписали 6772 пациентов. Медики не сумели помочь 122 россиянам, всего погибших от COVID-19 — 17 993.

В Москве стало на 695 коронавирусных больных больше, в Санкт-Петербурге — на 210, а в Ростовской области — на 147. На четвертой строке по выявленным за сутки случаям оказалась Нижегородская область, где зафиксировали 146 новых случаев COVID-19. Топ-5 регионов по этому показателю замкнула Московская область (+135 инфицированных).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели свыше 38,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За сутки сделано 202 тысячи тестов. Медики оставили под наблюдением 205 834 человека — у них коронавирус пока не подтвержден.

В Московской области на 8 сентября провели 1 987 174 анализа на SARS-CoV-2. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из стран с неблагополучной ситуации по COVID-19.

Тесты на коронавирус проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые россияне при желании могут пройти обследование в частных лабораториях.

Российским врачам удалось снизить смертность пациентов с COVID-19 в пять раз. Они использовали для лечения больных препарат «Сурфактант-БЛ», который изначально создавали для терапии тяжелых легочных заболеваний.