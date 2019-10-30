Более 500 россиян попали в черный список болельщиков МВД. Среди них 11 женщин

МВД РФ составило черный список болельщиков, которым закрыт вход на посещение спортивных мероприятий. Туда попали 538 человек.

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«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек», — рассказали ТАСС в полиции.

11 женщин попали в запретный лист, добавили в МВД.

В основном запрет продлится до 2020 года, однако некоторых болельщиков не будут пускать на стадионы до 2022 года. В списке сейчас значатся люди от 18 до 45 лет —суды вынесли решения по запретам в 2017, 2018 и 2019 годах.

В 2017 году около 400 болельщикам было запрещено посещать спортивные мероприятия.

В МВД решили составить черный список в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года.

За незаконное проникновение на стадион или в другое место, где проводятся спортивные соревнования, для людей из списка предусмотрена административная ответственность: штраф в размере до 25 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.