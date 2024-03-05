Общество 05 марта 2024, 14:44 Более 500 предприятий начали работать в новых регионах России Мантуров: в Донбассе и Новороссии начали работать свыше 500 предприятий Freepik

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Свыше 500 крупных предприятий уже заработали в Донбассе и Новороссии. Об этом Луганскому информационному центру рассказал зампред правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Сегодня в новых регионах работает уже более 500 предприятий», — отметил он.

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По его словам, с весны 2023 года Минпромторг помог перезапустить почти 160 промышленных площадок. Эти предприятия обеспечили работой еще 11,5 тысячи человек. В 2024 году в новых российских регионах планируют запустить еще около 40 предприятий.

Мантуров уточнил, что многое зависит от боевой обстановки на этих территориях. Как добавил министр, важно, чтобы предприятия не попадали под обстрелы.

Новое производство откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». На производственной площадке начнут выпускать кондитерские изделия. Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.