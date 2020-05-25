Более 500 грузовиков, застрявших на границе в Приморье, выпустят до 1 июня

Российско-китайскую границу через пункты пропуска в Приморье не могут пересечь 544 грузовика. Местные власти рассчитывают, что все фуры скоро поедут дальше. Их хотят выпустить до 1 июня.

Зампред правительства Приморья Александр Костенко уточнил на заседании оперативного штаба региона, сколько большегрузов стоят в очередях. Его слова привели в пресс-службе краевой администрации.

«Все пункты пропуска должны выпустить большегрузы до 1 июня», — заметил Костенко.

По его словам, 236 машин осталось в Пограничном: фуры перестраивают из нескольких рядов в один. Еще 120 машин скопилось в Краскине, в Полтавке их 188.

Минтранс Приморья утвердил схемы движения по пунктам пропуска. Водителям рекомендовали обращать внимание на установленные знаки. Ведомство совместно с полицейскими, таможенниками и перевозчиками работает над постепенным пропуском грузовиков через границу.

С 22 до 31 мая проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска ограничили по распоряжению губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Это было сделано, чтобы исключить скопление фур на государственной границе и избежать осложнений санитарной обстановки. Уже вставшие в очередь грузовики пообещали пустить к пропускным пунктам.