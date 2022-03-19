Более 500 эвакуированных жителей Донбасса доставят на поезде в Ярославскую область

Более 500 эвакуированных жителей Донбасса направились в Ярославскую область из Таганрога. Людей доставят в регион на поезде, сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что в пункте отправления круглосуточно дежурят личный состав подразделений ГУ МЧС России по Ростовской области, медработники, психологи и волонтеры.

Помимо этого, в пунктах пропуска в Ростовской области в Матвеев Кургане и Весело-Вознесенка продолжают работать два городка жизнеобеспечения, организованные МЧС. В них обратились уже более 6 тысяч вынужденных переселенцев.

В министерстве напомнили, что с начала эвакуации 26 поездов доставили в 19 регионов России более 14 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи детей.

Ранее в Минобороны сообщили о начале работы гуманитарных коридоров из Мариуполя, чему пытались помешать ВСУ. Накануне президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что российские военные делают все возможное, чтобы сохранить жизни мирных граждан, организуют безопасные коридоры для выхода населения из городов в зоне боевых действий.

В частности, 17 марта в рамках проводимой в Мариуполе гуманитарной операции удалось эвакуировать почти 43 тысячи человек.