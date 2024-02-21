Общество 21 февраля 2024, 13:10 Более 500 экскурсий ежедневно стали проводить в Москве Собянин: ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий РИА «Новости»

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В Москве стали проводить 500 экскурсий ежедневно. Для того чтобы посетить их, в прошлом году в столицу прибыли 11,3 миллиона туристов. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, пешеходные, речные, обзорные и тематические экскурсии проводят около трех тысяч профессиональных гидов. Именно они способствуют росту туристического сектора столицы.

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«Благодаря их усилиям Москва превращается в привлекательное место для коротких образовательных путешествий», — отметил мэр.

В 2023 году с экскурсионными целями столицу посетили 11,3 миллиона туристов — на 75% больше, чем годом ранее.

Жители и гости города смогут выбрать из более чем 1000 экскурсий. Найти подходящую поможет туристический сервис RUSSPASS.

Ранее москвичей пригласили на бесплатную экскурсию о крупных благотворителях прошлого. Она раскроет тайну названия улицы Кузнецкий Мост, а также расскажет о местонахождении первой в стране телефонной станции.