Общество 07 апреля 2023, 00:42 Более 500 чиновников уволили за утрату доверия Генпрокуратура: более 500 чиновников уволили в 2022 году за утрату доверия Unsplash

Читать 360tv в

За 2022 год более 500 чиновников уволили в связи с утратой доверия из-за коррупционных нарушений. Всего выявили около 105 тысяч лиц, допустивших нарушения в исполнении антикоррупционных обязанностей. Цифры озвучил замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Аслан Юсуфов. Он выступал на научно-практической конференции НИУ ВШЭ. Цитату привел РБК.

«За эти нарушения 52 тысячи лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, более 500 чиновников уволены в связи с утратой доверия. И около четырех тысяч лиц мы выявили среди тех, кто не принял меры для урегулирования конфликта интересов», — сообщил Юсуфов.

Реклама

За прошедший год в 1,5 раза возросло количество расследованных дел в сфере организованной преступности.

«Это говорит о том, что выявляются все более серьезные коррупционные схемы», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Юсуфов рассказал, что сумма арестованного имущества, изъятых ценностей и добровольного возмещения ущерба по коррупционным преступлениям превышает размер нанесенного ущерба. За год нанесен ущерб на 57 миллиардов рублей, в казну уже внесено 90 миллиардов рублей, всего суды удовлетворили иски на 300 миллиардов рублей.