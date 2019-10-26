Более 500 человек посетили фестиваль киберспорта в Люберцах

Получить суперсилу и забить гол самому крутому футбольному голкиперу одним движением джойстика — киберспорт набирает популярность в России. Сегодня в Люберцах прошел второй открытый фестиваль киберспорта Московской области.

Для участия в фестивале на электронном портале «Живу спортом» зарегистрировались более 500 человек в возрасте от 14 лет и старше. На фестивале сражались командами, например, на «Боевой арене» в программе спортивной компьютерной игры Dota-2. Были и личные соревнования по интерактивному футболу в программе компьютерной игры FIFA-20. От Люберец мяч гоняли четыре киберспортсмена. Как и в любом спорте — в игре важен настрой.

«Интеллектуальный процесс — это очень важно. Ну, и психология. Все-таки вырабатывается выдержка, самоконтроль, расписание, к которому человек должен приходить постепенно. Даже питание влияет на то, как будет человек себя чувствовать. Здесь очень много факторов, которые влияют», — сказал Петр Flife Постников, профессиональный киберспортивный комментатор.

Для зрителей организаторы фестиваля предоставили несколько интерактивных площадок. Например, можно было сразиться в танцевальном баттле на симуляторе Just Dance, пройти мастер-класс от участников Всероссийского чемпионата по военно-тактической компьютерной игре, а в арт-зоне присоединиться к косплей-программе и конкурсам от известных киберспортсменов.