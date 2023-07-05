Общество 05 июля 2023, 16:27 Более 50 волонтеров Московского НПЗ приняли участие в акции «День донора» Сергей Шинов

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Волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода поучаствовали в благотворительной акции «День донора». Кровь в рамках мероприятия сдали более 50 человек.

МНПЗ провел «День донора» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России. Ежегодная акция прошла в 11-й раз при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

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Всех сотрудников завода, сдавших кровь, предварительно обследовали специалисты. Материал, собранный в рамках «Дня донора», направят в медицинские учреждения, в том числе в Национальный исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

«Очень ценно, что волонтеры Московского НПЗ — ответственные и небезразличные к судьбам других людей», — отметила директор Центра крови ФМБА России София Голосова.

Сергей Шинов

Она пояснила, что медицинские учреждения постоянно нуждаются в дополнительных запасах компонентов крови. Донорский материал используют для лечения пациентов, страдающих от тяжелых заболеваний, а также во время сложных операций. Каждый год благодаря переливанию крови и ее компонентов врачи спасают тысячи жизней и помогают выздороветь миллионам людей, подчеркнула Голосова.

Участником «Дня донора» стал заместитель гендиректора Московского НПЗ по правовым и корпоративным вопросам Алексей Родионов. Он сообщил, что сотрудники завода активно поддерживают донорское движение и регулярно сдают кровь в рамках благотворительных акций.

«Я думаю, каждый осознает, что этот небольшой вклад — чья-то спасенная жизнь», — подытожил Родионов.