Общество 27 декабря 2023, 18:21 Более 50 тысяч выступлений прошли в московском метро в этом году Более 50 тысяч выступлений прошли в рамках проекта «Музыка в метро» в 2023 году Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В 2023 году на площадках в московском метрополитене музыканты проекта «Музыка в метро» провели свыше 50 тысяч выступлений. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Известные поп-хиты, народные песни, зажигательная рок музыка, душевные джазовые мотивы, нестареющая классика и авторские мелодии радовали пассажиров Московского метро», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, в 2023 году зафиксировали рекорд по количеству заявок на участие в новом сезоне проекта. Их поступило более тысячи.

Также в этом году открыли пять новых площадок для выступлений на станциях «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар» БКЛ, Лихоборы МЦД-3 и на международном автовокзале «Северные ворота».

Так, в начале декабря на станции метро «Мичуринский проспект» концерт дала певица Ольга Серябкина.