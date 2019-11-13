Более 50 тысяч украинцев переехали в Крым с 2014 года

Спикер крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году более 50 тысяч граждан Украины переехали жить на полуостров.

Аксенов даст ящик шампанского за фото танков в Крыму Подробнее

«За пять лет в РФ в Крым приехало порядка 170 тысяч людей (на постоянное жительство — прим. ред.). Из них более 50 тысяч приехало из Украины. Уехало из Крыма на Украину семь тысяч, и 80 тысяч уехало в другие регионы России», — заявил Константинов, отвечая на вопрос журналистки из итальянской газеты La Stampa. Его слова цитирует РИА «Новости».

Глава регионального парламента подчеркнул, что приезжают с Украины точно больше, чем уезжают, так как у многих украинцев в республике живут родственники, друзья и есть недвижимость, которой в Крыму ничего не угрожает.

Константинов вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым 13 ноября встретился с делегацией иностранных журналистов. В Крым приехали работники СМИ из Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран. Аксенов заявил, что подарит любому из них ящик шампанского, если ему предоставят фотографию автоматчиков или танков на улицах крымских городов.