Более 50 тысяч россиян потеряли работу в туристической отрасли из-за пандемии

2020 год стал настоящим испытанием на прочность для туристической отрасли в России. Более 50 тысяч человек, которые трудились в этой сфере, потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Доходы туроператоров упали на 60%.

«По нашей оценке, более 50 тысяч человек либо остались без работы, либо выбрали другую сферу деятельности, так как туризм переживает непростые времена. Из них 50% работают в турагентствах», — приводит «Интерфакс» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Она подчеркнула, что туроператоры потеряли 60% доходов. Это связано с тем, что после закрытия границ на фоне пандемии многие компании не смогли быстро перестроить работу и переориентироваться на внутренний туризм. В большей степени эта проблема коснулась небольших фирм.

«Весь год все говорили: „Вот сейчас начнутся банкротства“. Количество юрлиц, занимающихся туроператорской деятельностью (их больше, чем реальных брендов компаний), сократилось на 6%. Число турагентств, прекративших работу с марта 2020 года, — на 30%», — добавила Ломидзе.

Осенью Ростуризм подсчитал потери отрасли в России. В 2020 году туристический сектор страны лишился около 600 миллиардов рублей.