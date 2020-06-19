Более 50 тысяч москвичей попробовали проголосовать онлайн по Конституции

Свыше 53 тысяч жителей столицы протестировали онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ. Проверка системы началась в четверг и продолжится всю пятницу.

«53 789 жителей Москвы по данным на 05:00 уже приняли участие в тестовом электронном голосовании. Явка составила более 7% процентов», — заявили в пресс-службе столичной мэрии.

Пробное дистанционное голосование на сайте 20оg.ru закроют 19 июня в 20:00.

Эту систему будут использовать и во время основного периода голосования по поправкам в Конституцию. В режиме онлайн свое мнение можно будет высказать с 25 по 30 июня. Записаться на него нужно до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться сможет любой житель Москвы, достигший 18 лет. Для этого у него должен быть личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Электронное голосование для москвичей стартует в 10:00 25 июня на сайте 2020og.ru. Пользователям предложат авторизоваться при помощи одной из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru), а далее открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему можно будет получить после введения кода, который придет по SMS. Онлайн-голосование закроется 30 июня в 20:00. Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

Ранее поправки в Конституцию обсудили в «Союзе Отцов». Там заявили, что редакция о семье позволит защитить интересы детей.