Общество 15 января 2024, 10:19 Более 50 спортивных направлений открыли для участников «Московского долголетия» Свыше 50 спортнаправлений открыли для участников проекта «Московское долголетие» РИА «Новости»

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Участники проекта «Московское долголетие» могут посетить спортивные занятия по более чем 50 направлениям. Среди них — фигурное катание, карате, йога и многие другие. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Для горожан пожилого возраста открыли более 4,6 тысячи различных групп, а занятия есть на любой вкус. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов: они подбирают комфортный темп для участником и прорабатывают программу упражнений, учитывая возрастные особенности.

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Тренеры и участники «Московского долголетия» отметили, что вести активный образ жизни можно в любое время года, к тому же посещать занятия могут участники с любой физической подготовкой. Например, зимой можно поправить здоровье в группах по конькам и лыжам.

«К концу зимы ученики не только будут уверенно стоять на коньках, но и смогут делать танцевальные движения на льду», — рассказала инструктор по фигурному катанию в Бабушкинском парке Светлана Бордодымова.

Кроме того, занятия проходят в центрах «Московского долголетия», а их число в столице достигло уже отметки 120. Там можно посетить тренажерные залы, присоединиться к спортивному клубу или основать свой личный кружок любителей спорта.

Ранее участницы «Активного долголетия» связали шерстяные носки для бойцов СВО.