Более 50% работодателей допустили переход на четырехдневную неделю

Опрос показал, что 53% российских работодателей допускают переход на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе. Это выяснили специалисты сервиса по поиску работы «Работа.ру».

42% опрошенных представителей российских компаний отрицательно оценивают идею перехода на сокращенную рабочую неделю, 20% высказались нейтрально, а 38% одобрили переход, сообщило РИА «Новости».

Кроме того, 6% респондентов сообщили, что рассматривают такой переход уже в ближайшем будущем и 53% заявили, что готовы к сокращению количества рабочих дней в долгосрочной перспективе. Тем не менее 41% опрошенных категорически не планируют перехода даже в будущем.

У перехода на четырехдневную рабочую неделю есть свои плюсы и минусы. Например, половина респондентов считают, что тогда сотрудники смогут больше времени проводить с семьей. Треть работодателей полагают, что это также защитит коллектив от усталости и выгорания.

Однако 56% работодателей уверены, что сокращение рабочей недели приведет к понижению зарплат. Более того, 40% опасаются сокращения производительности компании.

34% респондентов не видят никаких преимуществ короткой рабочей недели. В опросе приняли участие 1000 представителей российских компаний из всех регионов России.