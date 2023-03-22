Общество 22 марта 2023, 07:20 Более 50 площадок сделают в Подмосковье для проведения Ураза-байрам Муфтий Аббясов: в Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам Фотобанк Московской области

Читать 360tv в

Коллективные праздничные молитвы, которые состоятся после завершения мусульманского поста Рамадан, пройдут на более чем 50 площадках в Подмосковье. Организацией займется Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО). Об этом заявил глава ДУМ региона Рушан Аббясов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, четыре мечети работают сейчас в Москве, девять — в Московской области. К тому же в разных округах Подмосковья действуют 30 мусульманских центров.

Реклама

«В праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание поста, для проведения коллективных праздничных молитв ДУМ Московской области совместно с правительством региона и администрациями городских округов ежегодно организовывает в регионе более 50 площадок», — рассказал он.

Реклама

Священный у мусульман месяц Рамадан начнется вечером 22 марта и продлится до 21 апреля. В это время верующие должны принимать пищу только после захода солнца. Ранее глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Республики Татарстан Камиль Самигуллин заявил, что участвующие в СВО и исповедующие ислам военные могут не соблюдать пост.