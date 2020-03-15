Более 50 пациентов выписали после карантина на коронавирус в Москве

52 пациента выписали после карантина на коронавирус из больницы в Коммунарке. Все 14 дней они находились под наблюдением врачей и дважды сдали анализы на вирус. Оба раза тесты оказались отрицательными.

Об этом рассказал главврач больницы Денис Проценко. Он отметил, что сейчас в больничном комплексе находятся еще 312 пациентов — у 17 из них коронавирус подтвердили. Однако нет ни одного больного в критическом состоянии.

52 пациента, которых выписали после отрицательных результатов на коронавирус, контактировали с людьми, у которых это заболевание подтвердилось. У них были зафиксированы легкие симптомы ОРВИ, но сейчас люди полностью здоровы.

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в столице, всем посетителям на входе в поликлинику измеряют температуру. Процедура занимает несколько секунд и не создает очередей — пациенты относятся к ней с пониманием и не выражают возмущения. Всех посетителей в поликлиниках стали разделять на два потока — с повышенной и с нормальной температурой. Это позволяет снизить риск заражения здоровых пациентов и минимизировать их контакт с зараженными какой-либо инфекцией.

Кроме того, всем, у кого наблюдаются признаки ОРВИ или любого другого инфекционного заболевания, бесплатно выдают медицинские маски.

За последние сутки количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 63.