Общество 20 ноября 2023, 17:53 Более 50 населенных пунктов в Иркутской области остались без света из-за штормового ветра

Читать 360tv в

В Иркутской области без электричества остались 55 населенных пунктов из-за сильного ветра. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Накануне в регионе был сильный штормовой ветер с порывами до 26 метров в секунду. В большей части населенных пунктов электричество отключили в качестве предупредительных мер.

Реклама

В настоящее время 42 бригады спасателей работают над восстановлением электроснабжения.

Авторы: