Половина компаний, представляющих в России малый и средний бизнес, сообщили о приостановке набора новых сотрудников. Об этом говорят результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru, с которым ознакомился ТАСС.

В исследовании говорится, что 58% средних и малых компаний заявили, что оценивают состояние на рынке в ближайшем будущем как стабильное. Еще 24% высказали позитивные взгляды на этот счет, противоположного мнения придерживаются 18%.

«Половина (54%) представителей малого и среднего бизнеса признали — сейчас они приостанавливают подбор новых сотрудников, однако прилагают все усилия, чтобы сохранить существующую команду», — сказано в материале.

При этом каждый десятый бизнес признался, что скоро начнет расставаться с работниками или готовиться к этому шагу. Еще треть опрошенных (33%) заявили, что продолжат искать новых сотрудников в прежнем режиме или даже усилят эту работу.

Опрос проводился 29 марта 2022 года, в нем участвовали 110 предпринимателей со всей страны.