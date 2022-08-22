Более 50 лосей попали под колеса авто в Ленинградской области с начала года

С начала 2022 года в Ленинградской области под колеса автомобилей попали более 50 лосей. Об этом написали «Невские новости».

По словам сотрудников ГИБДД, аварии с участием животных происходят регулярно и в Санкт-Петербурге. Например, в июне было зарегистрировано сразу несколько ДТП, одно из которых случилась на КАД.

Автомобилистов предупреждают, что во второй половине августа в Ленобласти начинается гон лосей. Наткнуться на возбужденное животное могут не только водители, но и пешие путешественники. Поддавшись брачному зову, сохатые бродят по территории региона в поисках самок.

На данный момент в лесных массивах Ленобласти насчитывается около 24 тысяч лосей.