Общество 30 августа 2023, 11:19 Более 50 компаний присоединились к программе «Миллион призов» в Москве Сотрудничество с программой «Миллион призов» подтвердили 55 московских компаний Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве пройдет акция #ВыбираемВместе2023. К ней пресоединилось уже 55 коммерческих организаций. Розыгрыши призов пройдет с 9 по 11 сентября. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Так, партнерами программы «Миллион призов» стали четыре аптеки, 26 кафе и ресторанов, 11 продуктовых сетей, 12 брендов розничной торговли, а также два места для отдыха всей семьей.

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Принять участие в розыгрыше смогут те москвичи, которые проголосуют в режиме онлайн или очном формате на избирательных участках. Кандидата в мэра и депутатов новых округов выберут с 8 по 10 сентября.

Одну, три или пять тысяч баллов победители смогут обменять на товары или услуги от партнеров. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Победителям придет СМС-сообщение. Активировать уникальный код можно до 25 сентября.

Ранее тестовое электронное голосование перед сентябрьскими выборами завершили в Москве.